Саратов, , 11:27 — REGNUM Дистанционное обучение из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции могут продлить для школьников Саратовской области. Об этом зашла речь на совещании в правительстве области 16 ноября.

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Решение о продлении удаленного обучения может принять только управление Роспотребнадзора. «В условиях текущей эпидемиологической обстановки вопрос о дистанционном обучении актуален. Если такое решение будем принимать, оно должно быть взвешенным и конструктивным. Заслушать нужно все стороны — и Роспотребнадзор, и минздрав, и родителей школьников», — уточнил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, учащиеся 6−11-х классов с 9 ноября в Саратове, в Энгельсском, Балаковском и Балашовском районах перешли на двухнедельный дистанционный режим обучения. Ученики 1−5-х классов продолжают образовательный процесс в очной форме, т. к. им не приходится контактировать с разными педагогами.

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