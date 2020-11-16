Чита, , 11:19 — REGNUM В Забайкальском крае готовность ряда муниципалитетов к пожароопасному периоду 2021 года составляет менее 50%. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на слова заместителя губернатора Андрея Гурулева.

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По его оценке, это касается мероприятий по созданию противопожарных минерализованных полос, профилактическим отжигам, подготовке сельхозобъектов. На что глава региона Александр Осипов отметил, что сейчас в районах этот вопрос должен быть не менее значимым, чем борьба с коронавирусной инфекцией.

«Весной погода может не дать времени, чтобы еще готовиться. Сейчас есть время, чтобы побыстрее все доделать. Убирайте растительные остатки, делайте полосы, обеспечьте безопасность населенных пунктов, объектов сельхозпроизводств», — поручил Александр Осипов. Особое внимание будет уделено борьбе с незаконными рубками, чтобы преступники не скрывали свои преступления, сжигая лес и провоцируя пожары.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году непрекращающиеся лесные пожары в Забайкальском крае стали причиной введения режима ЧС на всей территории региона. Доходило до того, что лесное ведомство бесконтрольно проводило отжиги вблизи населённых пунктов. При этом у работников Забайкаллесхоза не было средств пожаротушения, они готовились тушить возгорания вениками.

О том, что в Карымском, Красночикойском, Могочинском, Нерчинском, Приаргунском районах Забайкальского края отмечен самый низкий процент готовности населенных пунктов к пожароопасному периоду в начале октября 2020 года отмечал вице-премьер правительства региона Андрей Гурулев.

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