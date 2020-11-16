Москва, , 11:19 — REGNUM Итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников не планируют переносить или отменять. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«Вопрос отмены или переноса итогового собеседования пока не обсуждается. В данный момент мы понимаем, что решающим фактором в этом вопросе будет эпидемиологическая ситуация», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае направления рекомендаций со стороны Роспотребнадзора и Минздрава РФ органы исполнительной власти порекомендуют провести собеседования в дистанционном режиме: «Такая схема была апробирована в прошлом году».

Итоговое собеседование по русскому языку для 9-х классов запланировано на февраль 2021 года.