Чебоксары, , 11:19 — REGNUM В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 значительно превысило количество выявленных носителей коронавируса, составив соответственно 135 и 84. Такие обновлённые данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 16 ноября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 11 023 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 84.

Выздоровели в республике 9693 пациента (или 88%), из них за последние сутки победили коронавирус 135 человек. В настоящее время продолжают лечение 1127 человек.

В то же время за последние сутки умерли от COVID-19 шесть человек. Всего с начала пандемии в Чувашии скончались 203 пациента с коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения республики Владимир Степанов заявлял, что в Чувашии разработан алгоритм лекарственного обеспечения граждан с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторном сегменте. Заключены контракты на поставку 12 наименований лекарственных препаратов на общую сумму 10,84 млн рублей. Первые поставки в республику лекарственных препаратов ожидаются 17−20 ноября.