Волгоград, , 11:19 — REGNUM Очередной суточный максимум по случаям заражения коронавирусом установлен 16 ноября в Волгоградской области — подтверждено 227 положительных тестов, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Скончались четыре пациента, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационары Волгоградской области госпитализированы 6016 взрослых и 49 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1823 пациента. Всего в регионе выявлено 23 тыс. 856 носителей инфекции, выписан после выздоровления 21 тыс. 781 человек, в том числе 84 за минувшие сутки.

Зарегистрировано ещё четыре летальных исхода. В общей статистике отражено 252 смертельных случая у пациентов с подтверждённым коронавирусом.