Воронеж, , 11:15 — REGNUM В Воронежской области за сутки подтвердили 306 новых случаев заражения коронавирусом, это на два случая меньше, чем накануне. Об этом 16 ноября сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего в Воронежской области, таким образом, подтверждено уже 29 959 случаев заражения за весь период пандемии. Выздоровели в общей сложности 28 055 пациентов, в том числе 306 покинули стационары и были сняты с амбулаторного учёта за последние сутки.

Скончались в Воронежской области 639 человек за весь период пандемии, семь случаев было внесено в статистику смертности за минувшие сутки.