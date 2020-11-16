Ростов-на-Дону, , 11:15 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 314 случаев заражения коронавирусом. Эти данные ИА REGNUM привели в региональном правительстве 16 ноября. Накануне сообщалось о 315 заболевших COVID-19.

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Новые случаи заражения инфекцией зарегистрированы в 40 муниципальных образованиях Ростовской области. Положительный результат теста на коронавирус получили 132 жителя Ростова-на-Дону, 11 жителей Семикаракорского района. По десять случаев COVID-19 подтверждено в Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Шахтах и Красносулинском районе.

По сравнению с предыдущими сутками снизилось число новых случаев заражения коронавирусом среди пожилых людей старше 66 лет — 21,9%. 1,6% носителей инфекции — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 35 тыс. 595 случаев заражения коронавирусом.

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