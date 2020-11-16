Варшава, , 11:12 — REGNUM По результатам опроса исследовательского центра Kantar, каждый четвертый житель Польши (25%) признал, что у него с начала пандемии в марте 2020 года в среднем ухудшилось настроение и произошло падение уровня жизненных сил и энергии. Однако большинство из них не намерены консультироваться со специалистом. Об этом передает Dziennik.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

Кроме того, выяснилось, что 17% из всех респондентов борются с бессонницей, а 13% — с затруднением концентрации внимания. 9% заметили у себя проблемы с памятью.

Из тех, кто заметил у себя симптомы, похожие на признаки развивающейся депрессии, всего 18% проконсультировались у специалиста. Однако 65% из них признались, что не планируют консультироваться по поводу своих симптомов с психиатром или психологом в ближайшие шесть месяцев.

Психолог из клиники психического здоровья Harmonia Шимон Немец указывает, что пандемия COVID-19 и связанная с ней изоляция и ограничение межличностных контактов у некоторых людей могут вызвать усиление депрессии.

В исследовании Kantar приняли участие 1180 респондентов — взрослых жителей разных регионов Польши. Опрос проводился 9−10 ноября.