Майкоп, , 11:09 — REGNUM В Адыгее появилась служба санитарной авиации. На днях республике передан первый вертолет с необходимым оборудованием на борту для оказания экстренной догаспитальной помощи, сообщил на своей странице в Instagram глава республики Мурат Кумпилов.

Он подчеркнул, что теперь у медиков Адыгеи появилась возможность оперативно оказывать медицинскую помощь нуждающимся, а также направлять на лечение в федеральные центры пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, патологиями сердечно-сосудистой системы и другими серьезными проблемами со здоровьем.

Помимо этого, развитие санитарной авиации в Адыгее необходимо в связи с необходимостью обеспечения безопасности туристов, так как быстрая транспортировка пострадавших из горных районов зачастую бывает затруднительна.

Читайте также: На Тамбовщине заработала санитарная авиация