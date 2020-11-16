Омск, , 11:08 — REGNUM По состоянию на 16 ноября в Омской области коронавирус выявлен у 19 250 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 226 новых случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

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Выздоровели 13 211 человек, в том числе 126 — за последние сутки.

В Омской области за весь период проведено 703 329 анализов на коронавирус.

Напомним, за сутки 15 ноября в Омской области выявили 223 случая заражения SARS-CoV-2, выздоровели 125 человек.

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