Пенза, , 11:24 — REGNUM В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 16 ноября подтвердилась у 17 926 человек, за сутки заболели еще 160 жителей региона. Минувшим днем носителями инфекции стали 164 пациента. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 13,3 тыс. человек, за сутки — 29 пациентов. 218 пензенцев скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области за сутки подтверждена смерть еще двоих пациентов с коронавирусом. Пациенты имели ряд сопутствующих заболеваний. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией и субтотальной пневмонией.

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