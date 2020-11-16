Нур-Султан, , 11:06 — REGNUM Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана ликвидировали транснациональную преступную группировку по распространению синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе КНБ.

Оперативники вели разработку подозреваемых с апреля по октябрь 2020 года. Выяснилось, что злоумышленники организовали каналы поставки наркотиков из-за границы, а также запустили собственное производство.

Наркотики продавались через интернет-магазин «Борат 24». Правоохранительные органы ликвидировали восемь нарколабораторий, задержали 34 участника ОПГ, изъяли 40 кг психотропных веществ. Стоимость изъятых наркотиков оценивается в $1,4 млн.

Кроме того, злоумышленники запустили шесть передвижных «майнинг-ферм», которые использовались для легализации полученных денег. За два года членам ОПГ удалось легализовать $5,8 млн.

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