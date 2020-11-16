Москва, , 11:05 — REGNUM Сегодня, 16 ноября, президент РФ Владимир Путин поздравил генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле с 75-летием основания организации, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил, что ЮНЕСКО многое делает для упрочения многостороннего гуманитарного сотрудничества, служит интересам интеллектуального и духовного развития человечества.

«Россия и впредь намерена принимать активное участие в работе ЮНЕСКО», — подчеркнул Путин и пожелал гендиректору ЮНЕСКО здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд государств направили $75,5 млн на защиту объектов культурного наследия от терроризма в фонд под покровительством ЮНЕСКО.

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