Казань, , 11:20 — REGNUM В Татарии по информации на 16 ноября заражены коронавирусом 9 305 человек, за минувшие сутки заболели еще 62 пациента. Накануне сообщалось о 63 инфицированных. Всего выздоровели после заражения инфекцией 8 174 человека, за сутки — 46 пациентов. Летальных исходов с начала пандемии — 121 случай, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки 60 заражений произошли контактным путем, еще два — завозные. В стационары госпитализировали четверых пациентов, 58 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших — в возрасте от 30 до 50 лет — 28 человек, 10 — в возрасте от 60 до 70 лет, двое — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 48 заболевших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с начала ноября в Татарии не отмечается увеличение доли детей с заболеваемостью COVID-19. Возросло количество инфицированных в возрасте от 65 лет и старше — в 1,5 раза, среди служащих — на 49%, среди пенсионеров — на 57%. При этом на 20% выросло число случаев пневмонии, доля лиц с тяжелыми формами COVID-19 увеличилась в два раза.

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