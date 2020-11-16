Брянск, , 11:04 — REGNUM Ещё 146 носителей коронавируса выявлено в Брянской области 16 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем зарегистрировано за предыдущие сутки. Выписан после лечения 101 пациент.

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В общей сложности в Брянской области подтверждено 15 тыс. 367 случаев заражения инфекцией. Завершил лечение выздоровлением 11 тыс. 371 пациент.

Лаборатории провели 268 тыс. 928 исследований, в том числе 1574 — за минувшие сутки.