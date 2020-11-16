Севастополь, , 11:00 — REGNUM Ещё 55 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе правительства города 16 ноября. Сутками ранее сообщалось о 58 новых пациентах с коронавирусом

«По состоянию на утро 16 ноября зарегистрировано 55 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 12 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении. Заболевшие — местные жители в возрасте от 13 до 73 лет. 15 человек выписаны после выздоровления», — уточнили в пресс-службе.

За период пандемии в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили 3525 человек, выздоровели 2630 человек, скончались 95 пациентов с COVID-19. В стационарах города с подтверждённым диагнозом COVID-19 на 16 ноября находятся 307 человек, 467 лечатся амбулаторно.