Лондон, , 11:03 — REGNUM Клинические испытания вакцины от коронавируса собственного производства на третьей стадии исследования препарата начала компания из США Johnson & Johnson в Великобритании. Об этом 16 ноября сообщает Financial Times.

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Уточняется, что в данных испытаниях будут принимать участие 6 тыс. добровольцев из Британии, а всего в испытаниях вакцины в нескольких странах будет принимать участие 30 тыс. человек.

Также указывается, что по соглашению, которое заключено американской компанией с правительством страны, добровольным участникам будет вначале вводиться доза плацебо или доза экспериментального препарата Ad26COV2 и спустя 8/57 дней — вторая доза вакцины или плацебо.

При этом в Johnson & Johnson не исключают возможности того, что в случае, если данный препарат окажется эффективным и безопасным, то первые партии вакцины могут быть сертифицированы уже в начале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Великобритании началась третья стадия испытаний вакцины американской биотехнологической компании Novavax и британско-шведской фармацевтической AstraZeneca, разрабатывающих свой препарат совместно с учеными из Оксфордского университета.