Подгорица, , 10:58 — REGNUM «Коронавирусный кризис ставит под угрозу здоровье нации, потому что большое количество граждан, страдающих другими заболеваниями, не могут получить адекватное лечение», — заявил в эфире черногорского телевидения президент медицинской палаты Черногории Александр Мугоша. Он также предупреждает, что системе здравоохранения грозит коллапс, и что он боится, что власти с новыми ограничениями уже опоздали.

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"Коллапс системы здравоохранения — это момент, когда мы не сможем помочь всем, даже самым уязвимым. Математика ясна, если мы продолжим такую динамику, эпилог будет известен, и граждане должны знать, что количество зараженных напрямую привлекает большее количество инфицированных врачей и медицинского персонала», — сказал Мугоша.

Он указывает, что доступ к общественному здравоохранению затруднен для большого числа граждан, поэтому они вынуждены обращаться в частные больницы.

«Финансовое положение многих семей таково, что они не могут позволить себе лечение, и у нас бывают ситуации, когда большое или определенное количество граждан не имеют доступа к медицинскому обслуживанию», — сказал Мугоша, добавив, что те, кто организует массовые собрания, должны помнить об этом.

Он также заявляет, что в Черногории 50 000 пациентов с диабетом, а также есть больные онкологическими заболеваниями, которые не могут жить без терапии.

«На данный момент 215 зараженных и больных врачей обратились за помощью в медицинскую палату», — сказал Мугоша, добавив, что, к сожалению, они потеряли нескольких врачей.

Он призвал правительство, министерства здравоохранения и финансов найти образец, который поможет врачам и медперсоналу в такие моменты.

«Я ответственно заявляю, что массовые собрания являются основной причиной увеличения числа инфицированных, больных и, к сожалению, умерших граждан Черногории», — заключил Мугоша.