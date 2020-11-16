Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM В Ростовской области предприятие «Элид» ежемесячно выпускает до 30 тыс. облучателей и рециркуляторов. Оборудование, предназначенное для профилактики вирусных заболеваний, закупают и зарубежные предприятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 16 ноября.

«Благодаря коллективному труду уже в 2021 году мы планируем получить регистрационное удостоверение и протоколы бактериологических испытаний на новую линейку облучателей и рециркуляторов с увеличенной производительностью с большим объёмом обеззараживания (до 300−400 кв. метров)», — сообщил заместитель генерального директора компании Александр Андрианов.

Продукция ООО «Элид» соответствует европейским стандартам и имеет необходимые сертификаты. Производитель бактерицидных облучателей, рециркуляторов и светильников помогает оснастить оборудованием как школы, больницы и другие госучреждения, так и предприятия общепита.