Пекин, , 10:55 — REGNUM Популярный продукт питания может привести к развитию такого опасного заболевания, как сахарный диабет. К такому выводу пришли специалисты из Китайского медицинского университета, которые на протяжении почти 20 лет проводили исследование совместно с учёными из Университета Южной Австралии и Катарского университета. Об этом сообщает ScienceDaily.

Читайте также: Учёные назвали самый главный фактор развития диабета

Речь идёт о куриных яйцах. Для выяснения, каким образом этот продукт питания влияет на развитие диабета второго типа, учёные проанализировали различные диеты со значительным содержанием куриных яиц. Оказалось, что люди, регулярно употребляющие одно или несколько яиц в день (что эквивалентно 50 граммам), увеличивают риск развития диабета на 60%.

Также по теме: Названа болезнь, в десять раз повышающая риск заражения коронавирусом

В настоящее время распространённость диабета в Китае превышает 11%, что выше среднемирового показателя в 8,5%. Таким образами, диабет стал серьёзной проблемой общественного здравоохранения страны, отмечает издание. Кроме того, значительны и «экономические последствия» диабета. Так, на лечение больных этим заболеванием приходится 10% общемировых расходов на здравоохранение ($760 млрд). В Китае расходы, связанные с диабетом, превысили $109 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что люди, страдающие сахарным диабетом, в десять раз чаще заражаются коронавирусной инфекцией.