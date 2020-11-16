Краснодар, , 10:53 — REGNUM Ещё 160 случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском края, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 158 новых носителях инфекции.

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За сутки коронавирус выявили у жителей 22 муниципальных образований. Лидирует по числу суточных заражений Краснодар — 48 новых носителей. На втором месте Анапа, там подтверждено 16 новых случаев заражения, в Новокубанском и Ейском районах — — по 12, в Славянском районе — 10.

За период пандемии на территории края коронавирус подтверждён у 19 708 человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на 16 ноября составляет 347,2. Выздоровели 12 532 пациента, скончались 511 человек.

В стационарах региона на 16 ноября находятся 4927 пациентов, в том числе 43 человека — в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ и на ЭКМО.