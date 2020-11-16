Посёлок Светлый, Оренбургская область, , 10:52 — REGNUM В Оренбургской области суд вынес приговор в отношении генерального директора ООО «Светлинский ферроникелевый завод». Он признан виновным в особо крупном сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что с сентября по декабрь 2018 года в рамках финансово-хозяйственной деятельности руководитель завода, используя счета сторонней организации, перечислил контрагентам более 9,8 млн рублей, которые должен был направить в счет имеющейся у организации задолженности по уплате налогов, превышающей 15 млн рублей.

Приговором суда гендиректору назначен штраф в размере 800 тыс. рублей. кроме того главе завода запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительной и административно-хозяйственной функции в коммерческих организациях, в течении полутора лет. В законную силу приговор не вступил.

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