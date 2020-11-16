Улан-Удэ, , 10:52 — REGNUM Во второй половине последнего осеннего месяца в Бурятию на короткое время вернётся аномальное тепло. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Бурятского гидрометцентра, 17 ноября днём здесь ожидается до 2−7 градусов мороза. По юго-западу столбик термометра поднимется до 2 градусов тепла.

При этом ночью местами пройдёт небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный 3−8, в отдельных районах до 13 метров в секунду. Ночная температура местами по северу опустится до — 32 градусов.

18 ноября днём местами по республике вновь ожидается небольшой снег. Скорость ветра будет достигать 5−12 метров в секунду.

«Температура ночью 10 — 15, местами 20−25, по южному Прибайкалью и крайнему югу 4−9, по северу местами 26−31 мороза, днем 2−7 мороза, по юго-западу до 2 тепла, по северу 10−15 мороза», — добавили в гидрометцентре.

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