Новосибирск, , 10:49 — REGNUM В Новосибирске скончался антиквар, держатель художественных салонов Аркадий Пасман. Он скончался ночью 15 ноября в реанимации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

«В реанимации на 65-м году жизни отошёл ко Господу Аркадий Борисович Пасман, — говорится на сайте Александро-Невского собора. — Много лет Аркадий Борисович являлся активным прихожанином, а также благотворителем и благоукрасителем нашего Александро-Невского собора. Всегда радостный, никогда не унывающий, в любой момент готовый придти на помощь — таким Аркадий Борисович останется в нашей памяти».

Как пишут «Новосибирские новости», по словам друзей Аркадия Пасмана, причиной его смерти стал COVID-19.

Прощание с Аркадием Пасманом состоится 17 ноября.