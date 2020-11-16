Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM Судьбу ледового городка в Екатеринбурге решат уже в ближайшее время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

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Как и обещалось ранее, 13 ноября 2020 года в горадминистрации прошло заседание оргкомитета по проведению новогодних праздников. Однако там так и не приняли решения по ледовому городку.

«Рассматриваются разные сценарии, под каждый из сценариев должна быть подготовлена смета. Сегодня будет повторное рассмотрение этого вопроса», — уточнили в пресс-службе.

Пока даже не ясно, будут ли власти проводить конкурс ледовых скульптур, как это было заявлено ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле решили всё-таки строить ледовый городок, но с рядом ограничений из-за пандемии COVID-19

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