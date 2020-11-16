Москва, , 10:51 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 69,1 млн. Об этом 16 ноября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

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«По состоянию на 15.11.2020 проведено 69 111 898 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 534 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 458 641 человек.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 14 ноября число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию 68 577 003.