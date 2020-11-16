Москва, , 10:44 — REGNUM За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 303 человека. Об этом 16 ноября сообщает оперативный штаб Москвы.

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Всего за период пандемии в России скончались 33 489 человек.

За сутки в РФ было выписано по выздоровлению 13 864 человека, за всё время с начала распространения вируса — 1 453 849 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 22 778 случаев заражения коронавирусом.