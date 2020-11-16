Грозный, , 10:43 — REGNUM Из Чечни на службу в армию в осенний призыв 2020 года проводят 500 новобранцев. Сто человек из них останутся служить на территории республики. Об этом сообщил на встрече с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым новый военный комиссар ЧР Турпал-Али Есимбиев.

По словам военкома, еще 400 призывников из республики отправятся служить в воинские подразделения Южного военного округа.

Спикер парламента отметил, что вопросам осеннего призыва новобранцев в ряды российской армии уделяет особое внимание глава республики Рамзан Кадыров.

Напомним, квота на призыв на службу в армию из Чечни не превышает 500 человек уже на протяжении нескольких лет. Большинство новобранцев остаются служить в Чечне.

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