Стокгольм, , 10:43 — REGNUM Агентство общественного здравоохранения Швеции проводит обследование около 150 пациентов, которые снова заболели COVID-19. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

Глава отдела микробиологии ведомства Карин Тегмарк Уизелл заявила, что причиной случаев повторного заболевания выступают различные факторы. Среди прочего, на вероятность возникновения и протекание болезни во второй раз влияют активность и сопротивляемость иммунной системы и то, насколько сильным протекание COVID-19 наблюдалось у пациента впервые.

Однако Уиезлл подчеркнула, что повторное заболевание COVID-19 не вызовет столь серьезных осложнений как при первом протекании болезни.

В свою очередь, врач Университетской больницы Мальмё Йохан Там считает, что повторное заболевание может быть вызвано исключительно недостатком антител.