История вопроса

Агрегаторы такси — это компании, которые сами не занимаются перевозками, а только получают заказы и передают их водителям. Такие компании стали популярны в связи с появлением специальных сетевых приложений. Первой такой компанией стал в 2009 году Uber.

Агрегаторы предоставляют услуги, которые не даёт обычное такси. Можно заказать автомобиль нужного типа, заранее узнать стоимость поездки, связаться с водителем, увидеть на экране смартфона, где находится вызванная машина.

Водители платят агрегатору установленную сумму за возможность доступа к заказам. Иногда агрегаторы доплачивают «своим» водителям, что быстро приводит к вытеснению с рынка обычных такси.

Компании-агрегаторы бывают двух типов. Одни просто передают заказы любым работающим с ними водителям. Другие, брендированные компании, устанавливают правила работы, тарифы и руководят процессом. Такие компании составляют серьёзную конкуренцию обычным такси. После вытеснения конкурентов с рынка такие компании переходят к более выгодным для себя условиям перевозок.

Во многих странах водители традиционного такси проводят забастовки с блокированием движения на улицах, требуя ограничить деятельность агрегаторов. В некоторых странах и отдельных городах власти уже начинают вводить такие ограничения.

