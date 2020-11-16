Москва, 16 ноября 2020, 10:37 — REGNUM Сегодня, 16 ноября, Роспотребнадзор запустил Всероссийскую горячую линию по услугам такси и каршеринга, сообщается на сайте ведомства.
Читайте: Роспотребнадзор проведёт горячую линию по услугам такси и каршеринга
Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют граждан РФ по вопросам автоперевоозк, деятельности агрегаторов такси, расскажут о правах пассажиров и т.д.
А также: Такси и каршеринг: на горячую линию поступило более 3 тыс. звонков
Телефон горячей линии (8−800−555−49−43) будет работать во всех регионах России до 26 ноября включительно.
Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор периодически проводит горячую линию по услугам такси и каршеринга.
Читайте также: Роспотребнадзор откроет «горячую линию» по такси и каршерингу в Москве