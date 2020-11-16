Петропавловск-Камчатский, , 10:36 — REGNUM На Камчатке на дистанционное обучение из-за неблагоприятной эпидобстановки по ОРВИ, гриппу или коронавирусу переведены 530 школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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«Мы продолжаем ежедневный мониторинг заболеваемости детей в образовательных организациях. На сегодня в Камчатском крае нет ни одной школы или детского сада, которые были бы закрыты полностью», — рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.

Она пояснила, что на сегодняшний день закрыты на карантин 26 классов в 23 школах и 25 групп в 14 детских садах.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке и нескольких муниципалитетах Приморье 16 ноября началась вторая учебная четверть — ранее каникулы были продлены на неделю. Но исходя из эпидобстановки, не все образовательные учреждения приступили к полноценной работе.