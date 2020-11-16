Уфа, , 10:42 — REGNUM Более 150 млн рублей было выделено Башкирии из резервного фонда правительства РФ на закупку лекарств для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях. Об этом 16 ноября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на заседании правительства республики.

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По его словам, эти деньги были выделены из расчета оказания медпомощи не менее чем 19 тысячам пациентов. При этом планируется обеспечить лекарствами не менее 5 тысяч пациентов в месяц. Эти лекарства получат пациенты с положительным тестом на коронавирус. При этом в первую очередь будут обеспечиваться пациенты со средней и тяжелой формой COVID-19, включая вирусную пневмонию.

Забелин подчеркнул, что выдавать препараты в Уфе начнут уже 16 ноября, а 17 ноября лекарства получат все медучреждения и муниципальные образования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что всего в Башкирии выявили 12 444 случаев заражения коронавирусом, при этом 11 110 человек справились с этой инфекцией.