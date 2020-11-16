Киев, , 10:37 — REGNUM За истекшие сутки на Украине было выявлено 9832 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 16 ноября свидетельствуют данные на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины

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Также указывается, что в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 545 689.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 94 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 9697.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине было выявлено свыше 12,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.