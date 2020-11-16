Казань, , 10:38 — REGNUM В Татарии ближайшие двое суток, с 17−18 ноября, ожидается переменная облачность с минимальной температурой воздуха ночью ниже 20 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по РТ».

Осадков на территории республики не ожидается. Ветер юго-западный слабый. В ночные часы температура воздуха опустится до 16 градусов ниже нуля, при прояснениях — до 23 градусов мороза. Днем максимальная температура воздуха составит −6…−10 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашию пришла метеорологическая зима. Она наступила на десять дней позже обычного, и в республике ожидается похолодание.

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