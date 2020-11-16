Севастополь, , 10:32 — REGNUM Приостановить все работы в Языковой балке в Севастополе рекомендовала собственнику участка городская комиссия по ЧС, об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства города. Причина — развитие экзогенно-геологического процесса на участке «Большого Любимовского оползня» и Языковой балки. По данным чиновников, участок в междуречье рек Бельбек и Кача, между аэродромом «Бельбек» и ТСН «Берег», находится под воздействием активных абразивных, обвальных и оползневых процессов, которые разрушают береговую полосу.

«Проведение работ на оползневом склоне без инженерно-геологических изысканий и мероприятий инженерной защиты от оползней и обвалов может в дальнейшем привести к неконтролируемой активности оползня», — говорится в итоговом протоколе комиссии по ЧС.

Собственнику участка рекомендовано приостановить проведение всех видов работ, департаменту природных ресурсов и экологии поручено подготовить заключение по результатам оперативного инженерно-геологического обследования это территории, подготовить предложения по первоочередным мерам. Также чиновники проверят законность выделения земельного участка на данной территории, а также законность проведения там земляных работ.

Действие ордера на проведение земляных работ на территории Языковой балки было приостановлено в 2019 году, после выявленных нарушений. Виновных тогда оштрафовали. Однако в ноябре 2020 года стало известно об очередных попытках добычи ископаемых на Языковой балке.