Москва, , 10:30 — REGNUM Эффективность вакцины «Спутник V» против коронавируса составила 92% в ходе первого промежуточного анализа данных фазы III клинических исследований в РФ. Об этом сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на онлайн встрече с послами иностранных государств.

Мероприятие проводилось в режиме онлайн и собрало к участию представителей дипкорпуса 120 государств мира. Организаторами выступили координационный совет РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, РФПИ и Дипломатическая академия МИД РФ.

«Спутник V — первая зарегистрированная вакцина против коронавируса в мире, вакцина на основе безопасной и эффективной платформы аденовирусных векторов человека, — напомнил Кирилл Дмитриев. — Все больше стран высоко оценивают платформу аденовирусных векторов человека и планируют включать такие вакцины, как наиболее проверенные и изученные, в свой национальный портфель вакцин. Хотелось бы подчеркнуть важность международного взаимодействия и тесного сотрудничества между разработчиками вакцин из разных стран. Вакцины должны быть вне политики — миру необходим диверсифицированный портфель качественных препаратов, и вакцина «Спутник V» на основе проверенной платформы аденовирусных векторов человека — важная его часть».

С приветственным словом к участникам встречи обратился также ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Яковенко и председатель Координационного совета РСПП, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

«На сегодняшний день растущее число пациентов с COVID-19 во всем мире свидетельствует о том, что вирус еще не побежден. Именно поэтому запуск массового производства вакцины — наш общий ключевой приоритет, — подчеркнул Андрей Гурьев. — На своём опыте знаю — российские ученые совершили научный подвиг. Я и члены моей семьи сами в качестве добровольцев прошли клинические испытания действия вакцины против коронавируса, убедились в её эффективности. Еще раз подчеркну, что мы вместе с коллегами готовы оказать любую поддержку в производстве и распространении российской вакцины за рубежом. Считаю, что только сообща мы сможем остановить распространение вируса и вернуться к нормальной жизни».

«Разработанные в России вакцины против COVID-19, безусловно, вызывают живой интерес не только у россиян, но и на международном уровне. Во время моих встреч с послами иностранных государств меня неоднократно просили организовать сессию вопросов и ответов о российских вакцинах. Поэтому мы решили организовать данную конференцию», — отметил Александр Яковенко.

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