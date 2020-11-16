Кемерово, , 10:29 — REGNUM В Кемерове сегодня, 16 ноября, начали устанавливать новогоднюю ель на площади Советов. Её высота с основанием и макушкой составит около 25 метров.

«В ветки вплетены гирлянды синего, красного, белого цвета. С помощью специального программно-аппаратного комплекса ель может менять цветовую гамму и рисунок. Кроме того, конструкцию украсят 1800 елочных шаров», — сообщили А42.RU в мэрии города.

Монтировать ветки новогоднего дерева будут в 42 яруса. Установку планируется завершить в течение двух — трёх недель.