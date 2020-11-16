Кострома, 16 ноября 2020, 10:29 — REGNUM В департаменте здравоохранения Костромской области объяснили причины и механизм расчёта надбавок, которые сотрудники получат за работу в сложных и напряжённых условиях пандемии.
В в официальном комментарии, поступившем в редакцию ИА REGNUM, сообщается, что оклады заместителей директора департамента составляют около 8 тысяч рублей, оклады начальников отделов, консультантов и главных специалистов-экспертов департамента варьируются от 5 до 6,8 тысяч рублей. При этом, чиновники «вынуждены работать по 24 часа в сутки», посещая «красную зону» для больных COVID-19. Размер надбавок составит от 50% до 200% от оклада, что в денежном выражении — от 2,5 до 16 тысяч рублей.
Также уточняется, что надбавки будут выплачиваться соразмерно «вкладу каждого сотрудника в выполнение общего объема работы» и не повлекут увеличения фонда оплаты труда.
Отметим, что новость о поощрительных выплатах стала предметом весьма бурной дискуссии в социальных сетях и Telegram-каналах.
Читайте ранее в этом сюжете: Чиновникам костромского здравоохранения доплатят за сложную работу