Ла-Пас, , 10:29 — REGNUM Управление омбудсмена Боливии подвергло критике ход расследования массовых убийств в провинциях Сакаба и Сенката, произошедших в ноябре 2019 года. С соответствующим заявлением выступила глава аппарата по правам человека страны Надя Круз, текст которого цитирует ресурс Oxygen.

По её словам, полицейские и военные препятствуют расследованию событий годичной давности, не предоставляя необходимую информацию.

Круз также выразила сожаление в связи с невозможностью полноценного расследования преступлений против сторонников экс-президента страны Эво Моралеса.

В ноябре 2019 года несколько десятков человек были убиты в ходе подавления акций протеста сторонников Эво Моралеса, свергнутого после выборов главы государства.