Екатеринбург, , 10:33 — REGNUM Уровень смертности в Свердловской области за III квартал 2020 года стал «рекордным» за шесть лет. Информация выложена на сайте регионального управления ЗАГС.

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По данным ведомства, в указанный период в области умерли 17 320 человек. Для сравнения, в III квартале 2019 года было зафиксировано 14 114 случаев смерти.

В предыдущие пять лет число умерших никогда не превышало 15 тысяч в III квартале. Всего за три квартала 2020 года зафиксировали смерть 46 401 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперштаба Свердловской области, в регионе скончались от COVID-19 уже 889 человек с начала пандемии.

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