Москва, , 10:30 — REGNUM Рост новых случаев заражения коронавирусом в Москве осенью 2020 года связан с детьми. Об этом 16 ноября заявил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун на заседании комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Вместе с ОРВИ мы каждый день 22 тысячи вызовов на дом осуществляем. Уровень госпитализации колеблется от 1,3 до 1,5 тысяч. Это достаточно много», — сказал Хрипун.

По его словам, департамент здравоохранения столицы, совместно с управлением Роспотребнадзора выявляет причины роста числа новых случаев и источники заражения людей.

«Роспотребнадзор вместе с нами выявляет причины роста. В том числе и прежде всего в эту волну через детей. Дети болеют редко, легко в подавляющем большинстве случаев. Но они являются переносчиками коронавируса. Потому те меры, которые приняты в отношении классов оправданы (перевод учащихся 6−11 классов на удалёнку — прим. ИА REGNUM). Если бы этого не было сделано у нас бы уровень госпитализации и смертности был другой», — заявил Хрипун.

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