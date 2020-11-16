Ростов-на-Дону, , 10:30 — REGNUM В Ростове-на-Дону прекратил работу поставщик кислорода в COVID-госпитали — ООО «Оксиген». По мнению депутата городской думы Петра Пятибратова (ЛДПР), необходимо провести проверку деятельности компании, уходящей с рынка в период роста числа заявок на поставку медицинского газа.

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Компания занималась поставками кислорода в горбольницу №20, на базе которой развёрнут COVID-госпиталь, где в октябре (по некоторым данным, из-за недостатка кислорода) погибли люди. Медицинский газ закупали также областной перинатальный центр и больница скорой медицинской помощи. Теперь сотрудники лечебных учреждений будут работать с баллонами с вентилями, пишет депутат в Instagram.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» по факту смерти ковид-пациентов городской больницы №20. По информации, которой располагают следователи, пять заболевших COVID-19 скончались 11 октября. Причины и обстоятельства наступления смерти пациентов устанавливаются.

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