Владивосток, , 10:34 — REGNUM Приморские ветеринарные клиники пополнят новым оборудованием, что значительно улучшит качество лечения домашних питомцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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УЗИ-аппараты, рентгеновские установки и другое современное высокотехнологичное оборудование устанавливают в 13 краевых ветклиниках.

На эти цели в бюджете Приморья выделен 41 млн рублей.

На ветеринарной станции во Владивостоке есть единственный в Приморье компьютерный томограф.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пролетарском районе Ростова-на-Дону открыли новую государственную ветлечебницу.