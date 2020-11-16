Владивосток, 16 ноября 2020, 10:34 — REGNUM Приморские ветеринарные клиники пополнят новым оборудованием, что значительно улучшит качество лечения домашних питомцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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УЗИ-аппараты, рентгеновские установки и другое современное высокотехнологичное оборудование устанавливают в 13 краевых ветклиниках.
На эти цели в бюджете Приморья выделен 41 млн рублей.
На ветеринарной станции во Владивостоке есть единственный в Приморье компьютерный томограф.
Как сообщало ИА REGNUM, в Пролетарском районе Ростова-на-Дону открыли новую государственную ветлечебницу.