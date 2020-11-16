Чебоксары, , 10:21 — REGNUM В Чувашии бывший министр культуры 54-летняя Роза Лизакова назначена директором национальной библиотеки республики. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 16 ноября, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Лизакова дважды была директором национальной библиотеки Чувашии: в 2001 — 2002 годах и в 2012 — 2013 годы. Это её третье назначение на пост директора данной бюджетной организации. Назначению предшествовало освобождение 13 ноября от должности директора национальной библиотеки Чувашии Светланы Стариковой.

Напомним, что Роза Лизакова также дважды руководила министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии: с февраля по сентябрь 2020 года, когда Олег Николаев трудился в статусе врио главы Чувашии, а также в 2008—2012 годах — в командах экс-руководителей республики Николая Федорова и Михаила Игнатьева. В 2013—2019 она работала в Москве директором Центральной научной библиотеки Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева.

23 сентября 2020 года Олег Николаев, избравшись по итогам выборов главой Чувашии, отправил Розу Лизакову в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в администрации главы Чувашии усилен политический блок за счёт очередного кадрового назначения. На пост замначальника управления назначен Дмитрий Евсеев, который работал помощником депутата Госдумы от Марий Эл и руководил фракцией КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар.

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