Ташкент, , 10:21 — REGNUM Между Ташкентом и афганскими городами Кабул и Мозари-Шариф планируют возобновить воздушное сообщение. Это следует из соответствующего постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, опубликованного в национальной базе данных законодательства республики.

Глава государства поручил авиакомпании «Узбекистанские авиалинии» и предприятию «Узбекситанские аэропорты» провести переговоры с афганскими компаниями KamAir и Ariana Afghan Airlines.

Регулярные авиарейсы планируется запустить уже в 2021 году. Согласно постановлению, Узбекистан намерен нарастить товарооборот с Афганистаном до $2 млрд к 2023 году.

Напомним, по итогам 2019 года товарооборот между Афганистаном и Узбекистаном составил $615 млн. Следовательно, за три года стороны планируют увеличить этот показатель втрое.

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