Петрозаводск, , 10:30 — REGNUM В Республике Карелия за два выходных дня зарегистрировали шесть новых летальных случаев от заболеваний, связанных с коронавирусной инфекцией. Таким образом с начала пандемии в регионе скончались 72 человека. Об этом 16 ноября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, только за прошедшие сутки в госпитале для ветеранов войн скончалась петрозаводчанка, 1934 года рождения, а в Республиканской инфекционной больнице — мужчина, также житель Петрозаводска, 1946 года рождения.

«Также зарегистрирован еще один летальный исход от внебольничной пневмонии: скончалась женщина 1940 года рождения, у нее был отрицательный тест на СOVID-19. Все трое пациентов страдали сопутствующими заболеваниями, осложнившими течение болезни», — отметил Парфенчиков.

Добавим, в воскресенье 15 ноября в республике было зафиксировано еще три летальных случая. В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался житель Петрозаводска, 1966 года рождения, двое петрозаводчан умерли в Республиканской инфекционной больнице — женщина 1939 года рождения и мужчина 1950 года рождения. А в субботу в Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Пряжи, 1938 года рождения.

«С начала пандемии умерли 72 человека. Смертность от COVID-19 в республике составляет 11,7 случая на 100 тысяч населения. Это в два раза ниже среднероссийского показателя — 22,6 случая на 100 тысяч населения», — отметил глава Карелии.

Помимо этого, в республике продолжает наблюдаться высокое суточное число выявленных зараженных. За 15 ноября в Карелии было выявлено 268 инфицированных (на 88 случаев меньше, чем было выявлено сутками ранее), в том числе 27 детей. У 211 из новых зараженных есть признаки COVID-19. А самое большое количество новых инфицированных выявлено в Петрозаводске — 256 человек.

«В стационарах находятся 634 человека, из них в состоянии средней тяжести — 597 (плюс 16 за сутки), тяжелых — 25, на ИВЛ — 12», — уточнил губернатор Карелии.

Таким образом всего с начала пандемии в республике заразились 10 609 человек, из которых 5171 человек выписаны, в том числе 58 за последние сутки.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля 2020 года госпитализированы 2162 человека, в том числе 16 человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 88 человек умерли от пневмонии.

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