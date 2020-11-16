Москва, , 10:16 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 22 778 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 ноября сообщил источник ИА REGNUM в сфере здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данный показатель является рекордным за время распространения коронавируса в России. Новые случаи выявлены во всех регионах России. Примерно у четверти (24,8%) пациентов отсутствуют клинические проявления.

Всего в России за время пандемии подтвердилось заражение коронавирусом 1 948 603 человек.