Симферополь, , 10:14 — REGNUM В республике Крым за минувшие сутки подтверждён 161 новый случай заражения коронавирусом, сообщил 16 ноября на странице в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о 201 новом случае заражения.

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Из 161 нового пациента у 37 человек заболевание протекает бессимптомно. Всего за минувшие сутки лаборатории на территории Крыма обследовали на коронавирус 3431 человека.

За период пандемии заражение коронавирусом подтверждено у 12 367 человек, выздоровели 7826 человек. Коронавирус в Крыму унёс жизни 212 пациентов.