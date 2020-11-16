Южно-Сахалинск, , 10:14 — REGNUM Министерство здравоохранения Сахалинской области проверяет сообщения о дефиците средств защиты от коронавирусной инфекции в Холмской центральной районной больнице, где лечат от COVID-19.

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Ранее в СМИ было опубликовано открытое письмо медиков Холмской ЦРБ, в котором сообщалось о многочисленных нарушениях в медицинском учреждении и нехватке масок, защитных костюмов и средств дезинфекции, что привело к заражению коронавирусом врачей.

«По указанным фактам будет проведена проверка министерства. Специалисты ведомства проверят ситуацию на месте», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Отметим, ранее в редакцию ИА REGNUM обратилась группа врачей Костромской областной больницы. Медики утверждали, что заражённых новой коронавирусной инфекцией в больнице кладут в общие реанимационные отделения и палаты, где лечатся другие тяжелобольные пациенты. Также медработники опасались за свою жизнь и здоровье, возмущаясь тем, что факты заражения коронавирусом у них подтверждаются «где угодно, только не на работе».

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