Абакан, , 10:11 — REGNUM Власти Абакана оценивают эпидситуацию по коронавирусу в городе и в Хакасии в целом как сложную и просят «помочь медикам простыми, но действенными мерами».

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Как сообщили ИА REGNUM 16 ноября в мэрии Абакана, глава города Алексей Лемин обратился к горожанам в связи со сложной эпидситуацией. По его словам, потребность горожан в квалифицированной медпомощи является острой, ежедневно фиксируется рост заболевших COVID-19, медики работают в тяжелейших условиях.

В Хакасии продолжает работать полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло. Он дважды в день проводит оперативные штабы.

Лемин попросил помочь медикам, соблюдая социальную дистанцию, используя маски и перчатки.

«Нужно воздержаться от празднования дней рождения, знаменательных дат. Временно откажитесь от дружеских встреч и путешествий. Нельзя недооценивать опасность этой вирусной инфекции», — призывает градоначальник.

Напомним, по состоянию на 15 ноября в Хакасии было зарегистрировано 9393 случая заражения коронавирусом.

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